Перед зданием парламента в Белграде открыли стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу напротив здания сербского парламента в Белграде. ЧП произошло в палаточном лагере, организованном протестующей оппозицией. Один человек получил ранения, начался пожар, пишет местное издание Blic. Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее терактом.

На опубликованных в соцсетях кадрах с места стрельбы видно, как из одной палатки лагеря выходит мужчина. Он прыгает на одной ноге из-за травмы. К палатке подходят сотрудники полиции и направляют в ее сторону оружие. Через какое-то время в тентах вспыхнул пожар. По данным Telegraf, открывший стрельбу мужчина попал в газовый баллон. Полиции удалось задержать стрелявшего.

В это время в парламенте проходила церемония подписания контрактов на распределение загородных домов, в которой участвовал сербский президент. Господин Вучич был вынужден покинуть мероприятие, он пообещал выступить в 14:00 мск с заявлением по этому поводу. «Я первый, кто должен выступить и извиниться за то, что мне придется покинуть это замечательное собрание из-за террористического акта, который произошел прямо перед Народной скупщиной Республики Сербии»,— сказал он.