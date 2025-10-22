Роскомнадзор заблокировал песню иноагента Земфиры «Повесица»

Песня Земфиры (признана иноагентом) «Повесица» заблокирована на российских стриминговых сервисах по требованию Роскомнадзора. Причина блокировки — неизвестна.

Кроме того, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ссылку на текст песни, размещенную на портале mp3.muzpuls.net. Решение о блокировке сайта было принято 15 октября.

Песня «Повесица» была выпущена в 2005 году на альбоме «Вендетта». Текст композиции повествует о желании лирического героя совершить самоубийство.

Полина Мотызлевская