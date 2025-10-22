Долг ТСН «Город мира» перед энергетиками превысил 26 млн рублей

Долг самарского ТСН «Город мира» перед поставщиком тепловой энергии — АО «ЭнергосбыТ Плюс» — превысил 26 млн руб. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в «Т Плюс».

По данным энергетиков, большинство собственников исправно вносят коммунальные платежи, однако до поставщиков энергии эти денежные средства по неизвестным причинам не доходят. Факты нецелевого использования средств подтвердились в ходе прокурорской проверки, после чего председателю организации Татьяне Суркиной было внесено представление, однако руководство управляющей организации продолжает накапливать долги.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» пытается взыскать с ТСН задолженность в судебном порядке — по данным электронной картотеки Арбитражного суда Самарской области, ресурсоснабжающей организацией подано 9 исков на общую сумму в размере 26 млн руб. Прежде получить средства за полученные энергоресурсы энергетикам удавалось лишь через суд: после того как очередное решение вступает в законную силу, приставы принудительно взыскивают средства со счета «Города мира».

ТСН «Город мира» зарегистрировано в 2009 году. Организация занимается обслуживанием семи многоэтажных домов (1200 квартир) в Самаре. Как указано на сайте управляющей организации, политика ТСН «Город мира» «нацелена на четкое планирование своей деятельности».

Однако, судя по данным электронной картотеки арбитражного суда, «Город мира» накопил долги не только перед поставщиком тепла: к ТСН предъявлены иски от ПАО «Самараэнерго», ООО «Самарские коммунальные системы» и АО «Экология».

Кроме того, тепловые сети, находящиеся в обслуживании ТСН, до сих пор не прошли процедуру ввода в эксплуатацию и не получили разрешения Ростехнадзора. Несмотря на это, жильцы продолжают получать тепловую энергию и горячую воду, причем фактически на безвозмездной основе. Ситуация создает риски коммунальных аварий на коммунальных сетях, которые в том числе пролегают под дворовой территорией, что несет угрозу безопасности для людей и имущества.

В ТСН «Город мира» накопленные долги объясняют отсутствием платежей от собственников квартир. В «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что обслуживающие организации, имеющие большой процент должников из числа собственников жилья, переводят ресурсоснабжающим организациями денежные средства, полученные от добросовестных плательщиков, «Город мира» же полностью прекратил расчеты за поставленные ресурсы. Крайние меры, на которые может пойти поставщик тепла, — собрать долги ТСН с жителей либо пойти на ограничение ресурса.

Евгений Чернов