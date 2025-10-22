Мэрия Уфы разрешила размежевать квартал между улицей Валиди и проспектом Юлаева

Администрация Уфы разрешила ООО «Ситистрой» (ИНН не указан) в течение 18 месяцев разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Октябрьской Революции, Заки Валиди ориентировочной площадью 5 га. С соответствующим запросом в мэрию компания обратилась в мае этого года, следует из постановления администрации.

Участок относится к общественно-жилой зоне, в которой возможно размещение крупных объектов общественного назначения и многоквартирной жилой застройки.

Олег Вахитов