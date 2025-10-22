Житель Оренбуржья предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб двухмесячный ребенок

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Новоорского района. Ему инкриминируется совершение преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 24 августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем автомобиля «Лада Гранта» по автодороге Новоорск — Энергетик. В нарушение правил дорожного движения водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем «Лада Гранта».

В результате ДТП двухмесячный ребенок, находившийся «во встречном автомобиле», получил телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

Руфия Кутляева