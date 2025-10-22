Житель Саратова получил 15 лет колонии за государственную измену

Саратовский областной суд накануне, 21 октября, вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя Александра Шурыгина по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как выяснилось в суде, Шурыгин нашел в Telegram аккаунт с предложением за денежное вознаграждение собирать и передавать сведения о стратегических объектах инфраструктуры РФ, о российских военнослужащих. С 16 января по 12 мая этого года он самостоятельно связался с сотрудниками украинских спецслужб и неоднократно обеспечивал их информацией, направленной против безопасности России.

Шурыгин согласился проверить адрес проживания военнослужащего, для чего начал искать соучастников. По решению суда он получил 15 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Павел Фролов