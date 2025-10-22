С надеждой на «оптику»

В ряде регионов России для обеспечения более высокого уровня безопасности периодически вводятся ограничения на пользование мобильным интернетом: от снижения скорости и до временной блокировки. Эти меры применяются, в том числе, для нейтрализации сигналов вражеских беспилотников. Ограничения затронули и Северный Кавказ. В этих условиях один из выходов специалисты видят в развитии проводного интернета. Особенно это актуально для отдаленных населенных пунктов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Сегодня практически каждый день регионы Юга и Северного Кавказа подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые используют для навигации сигналы с вышек операторов связи. В целях обеспечения безопасности жителей и защиты объектов критической информационной инфраструктуры власти регионов вынуждены были ввести ограничения на пользование мобильным интернетом, что создало определенные неудобства для жителей, привыкших пользоваться различными онлайн-сервисами.

Есть разные варианты решения проблемы. Например, в Ростовской области министерство цифрового развития и операторы связи запустили проект по увеличению количества точек бесплатного Wi-Fi в общественных местах, включая парки, скверы, а также дворы крупных жилых комплексов. Этот проект призван обеспечить граждан стабильным доступом в интернет на случай временных отключений мобильной связи, а также расширить цифровую доступность в регионе.

Еще одним способом эффективного решения задачи обеспечения стабильной связью в сложившихся условиях является развитие проводного интернета, причем, не только в крупных и средних городах, но и, что важно, в селах, хуторах и станицах. Здесь один из показательных примеров — Ставропольский край. Недавно здесь в регионе был завершен очередной этап модернизации сетевой инфраструктуры и подключении к интернету по оптической технологии еще 11 населенных пунктов. Для этого специалистам пришлось проложить около 90 км оптических кабелей. В итоге, стабильной интернет-связью были обеспечены 3,4 тыс. жилых домов в станицах Марьинская и Старопавловская, хуторах Закавказский Партизан и Саратовский, селах Надзорное и Острогорка, аулах Верхний Барханчак, Нижний Барханчак, Малый Барханчак, а также в поселках Иноземцево и Большевик.

По словам местного жителя Дмитрия Кузнецова, раньше у них был медленный интернет «с зависаниями», что серьезно мешало работать из дома. «Теперь в доме стабильное соединение и я могу спокойно трудиться, участвовать в видеоконференциях, а дети – проходить онлайн-обучение», — добавил он.

Также в рамках модернизации сетевой инфраструктуры на Ставрополье расширили магистральные каналы связи до 1 Тбит/с и заменили более 2 тыс. коммутаторов. Для пользователей это означает, что пропускная способность передачи данных существенно увеличена: скорость интернета выросла, при этом, несмотря на рост трафика, работа сети будет стабильной. Помимо расширения магистральных каналов связисты установили новые коммутаторы и увеличили пропускную способность сети в пяти городах (Ставрополе, Кисловодске, Буденновске, Михайловске и Солнечнодольске) и двух станицах (Зеленчукская и Курская). Прежнее оборудование было заменено на новое отечественное, с резервными каналами со скоростью до 100 Гбит/с.

Как подчеркнула директор по работе с массовым сегментом Ставропольского филиала компании Полина Чумакова, в условия возникших ограничений мобильной связи особенно важно обеспечивать проводным интернетом не только крупные города, райцентры, но и сельские территории. «При этом, специалисты не ограничиваются только прокладкой волоконно-оптического кабеля до границ населенных пунктов, а активно ведут строительство распределительной сети внутри поселков, — пояснила эксперт. — Ранее только некоторые из них были подключены к сети по проекту устранения цифрового неравенства с одной точкой доступа. Благодаря развитию инфраструктуры на новом этапе волоконно-оптический кабель с пропускной способностью до 1 Гбит/с заводится прямо в дома абонентов».