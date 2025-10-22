Дени Дидро оставили без золота

Менее чем через сутки после громкого ограбления Лувра, потрясшего Францию, еще один музей стал жертвой преступников. На этот раз в провинции, в городе Лангр департамента Верхняя Марна, который гордится своим знаменитым сыном, философом Дени Дидро (1713–1784). Из экспозиции музея «Дом Просвещения» (Maison des Lumiеres) исчез клад, некогда найденный под его крышей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей «Дом Просвещения»

Фото: Manuel Cohen / AFP Музей «Дом Просвещения»

Фото: Manuel Cohen / AFP

Музей занимает старинное здание — особняк семьи Брёй-де-Сен-Жермен, возведенный в 1576 году и отреставрированный в XVIII веке. Его фасады и кровля охраняются как исторический памятник. В начале XX века особняк перешел в руки Исторического и археологического общества Лангра при условии, что здесь будет создан музей. Так родился будущий «Дом Просвещения Дени Дидро». Просветитель, узник, философ, любитель парадоксов и женщин, корреспондент и собеседник Екатерины Великой, почетный член Петербургской академии наук умер в Париже, но родился именно в маленьком городе на берегах Марны. Хотя, разумеется, никогда не переступал порога богатого дома Брёй-де-Сен-Жермен.

Известность музею принесла находка, сделанная во время ремонта. В ноябре 2011 года, когда рабочие готовили открытие нового музея Дидро, один из них, разбирая стенные панели, наткнулся на тайник.

Под балками находился холщовый мешок, в котором лежали аккуратно завернутые в газетную бумагу монеты — 1633 серебряных и 319 золотых, отчеканенных между 1790 и 1840 годами.

Большинство французских, но встречались и австрийские, и итальянские. Вес находки впечатлял: 41 кг серебра и 1,5 кг золота.

Для музея эта история стала настоящим чудом, словно сама история подарила ему золото, спрятанное веками в темноте и вновь поднятое на свет. Вскоре часть монет выставили в витрине как напоминание о времени революций и реставраций, беззакония и грабежей, о тайниках, где хранились «подушки безопасности» состоятельных семейств. По словам тогдашнего директора музеев Лангра Оливье Комона, найденное богатство — «типичный пример сбережений зажиточной семьи XIX века, решившей спрятать свое золото в стенах собственного дома».

Эксперты оценили находку примерно в €90 тыс., но ее символическая ценность была куда выше: это была частичка живой истории. С тех пор этот «клад Дидро» стал одной из главных достопримечательностей музея.

Ограбление произошло в ночь с воскресенья на понедельник. По словам полиции, злоумышленники точно знали, что ищут. Следы взлома на главной двери и характер кражи указывают на тщательно подготовленную операцию.

Тревожный сигнал, как выяснилось, сработал, но ночная проверка не выявила ничего подозрительного — воры, очевидно, уложились в считаные минуты. Когда утром служащие пришли на работу, ни одна картина, ни один экспонат не были сдвинуты, все находилось на своих местах. Только витрина, та самая, где хранились монеты, лежала на полу в осколках.

Директор музея Виржини Девим, вступившая в должность всего полтора месяца назад, переживает, пожалуй, один из самых трудных моментов в своей карьере. До Лангра она работала в Лувре — в Париже и в Лансе, а также в Музее изящных искусств в Аррасе. Пока идет следствие, мэрия Лангра поручила частной охранной компании дежурить в музее ночами, а систему сигнализации решено модернизировать.

История кражи в «Доме Просвещения» напоминает притчу: золото, некогда спрятанное от мира, найденное и вновь выставленное на свет, исчезло снова. Очевидно, что просвещенный философами и идеями равенства XVIII века разум преступников указал им в XXI веке верный путь к наживе. Но если послушать Дидро, «величайшее недоразумение — вдаваться в мораль, когда дело касается исторических фактов».

Алексей Тарханов, Париж