Дени Дидро оставили без золота

Вслед за Лувром ограблен французский музей «Дом Просвещения»

Менее чем через сутки после громкого ограбления Лувра, потрясшего Францию, еще один музей стал жертвой преступников. На этот раз в провинции, в городе Лангр департамента Верхняя Марна, который гордится своим знаменитым сыном, философом Дени Дидро (1713–1784). Из экспозиции музея «Дом Просвещения» (Maison des Lumiеres) исчез клад, некогда найденный под его крышей.

Музей «Дом Просвещения»

Музей «Дом Просвещения»

Фото: Manuel Cohen / AFP

Музей «Дом Просвещения»

Фото: Manuel Cohen / AFP

Музей занимает старинное здание — особняк семьи Брёй-де-Сен-Жермен, возведенный в 1576 году и отреставрированный в XVIII веке. Его фасады и кровля охраняются как исторический памятник. В начале XX века особняк перешел в руки Исторического и археологического общества Лангра при условии, что здесь будет создан музей. Так родился будущий «Дом Просвещения Дени Дидро». Просветитель, узник, философ, любитель парадоксов и женщин, корреспондент и собеседник Екатерины Великой, почетный член Петербургской академии наук умер в Париже, но родился именно в маленьком городе на берегах Марны. Хотя, разумеется, никогда не переступал порога богатого дома Брёй-де-Сен-Жермен.

Известность музею принесла находка, сделанная во время ремонта. В ноябре 2011 года, когда рабочие готовили открытие нового музея Дидро, один из них, разбирая стенные панели, наткнулся на тайник.

Под балками находился холщовый мешок, в котором лежали аккуратно завернутые в газетную бумагу монеты — 1633 серебряных и 319 золотых, отчеканенных между 1790 и 1840 годами.

Большинство французских, но встречались и австрийские, и итальянские. Вес находки впечатлял: 41 кг серебра и 1,5 кг золота.

Для музея эта история стала настоящим чудом, словно сама история подарила ему золото, спрятанное веками в темноте и вновь поднятое на свет. Вскоре часть монет выставили в витрине как напоминание о времени революций и реставраций, беззакония и грабежей, о тайниках, где хранились «подушки безопасности» состоятельных семейств. По словам тогдашнего директора музеев Лангра Оливье Комона, найденное богатство — «типичный пример сбережений зажиточной семьи XIX века, решившей спрятать свое золото в стенах собственного дома».

Эксперты оценили находку примерно в €90 тыс., но ее символическая ценность была куда выше: это была частичка живой истории. С тех пор этот «клад Дидро» стал одной из главных достопримечательностей музея.

Ограбление произошло в ночь с воскресенья на понедельник. По словам полиции, злоумышленники точно знали, что ищут. Следы взлома на главной двери и характер кражи указывают на тщательно подготовленную операцию.

Тревожный сигнал, как выяснилось, сработал, но ночная проверка не выявила ничего подозрительного — воры, очевидно, уложились в считаные минуты. Когда утром служащие пришли на работу, ни одна картина, ни один экспонат не были сдвинуты, все находилось на своих местах. Только витрина, та самая, где хранились монеты, лежала на полу в осколках.

Лувр обнародовал полный перечень украденных из него украшений

Директор музея Виржини Девим, вступившая в должность всего полтора месяца назад, переживает, пожалуй, один из самых трудных моментов в своей карьере. До Лангра она работала в Лувре — в Париже и в Лансе, а также в Музее изящных искусств в Аррасе. Пока идет следствие, мэрия Лангра поручила частной охранной компании дежурить в музее ночами, а систему сигнализации решено модернизировать.

История кражи в «Доме Просвещения» напоминает притчу: золото, некогда спрятанное от мира, найденное и вновь выставленное на свет, исчезло снова. Очевидно, что просвещенный философами и идеями равенства XVIII века разум преступников указал им в XXI веке верный путь к наживе. Но если послушать Дидро, «величайшее недоразумение — вдаваться в мораль, когда дело касается исторических фактов».

Алексей Тарханов, Париж

Что украли из Лувра

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии
Парюра, для которой были использованы цейлонские сапфиры природной окраски, была создана неизвестным мастером в 1-й трети XIX века, предположительно для дочери императрицы Жозефины, королевы Голландии Гортензии Богарне. Диадема украшена 24 сапфирами (10 мелких и 14 крупных) и 1083 бриллиантами. Ожерелье состоит из 8 подвижно закрепленных сапфиров разного размера и 631 бриллианта

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Серьга (одна из пары) из парюры королевы Гортензии (на фото: слева и справа)
Украшена двумя сапфирами (круглым и каплевидным) и 59 бриллиантами

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
Была найдена сломанной рядом с музеем после ограбления. Корона изготовлена в XIX веке, украшена золотыми орлами, 1354 бриллиантами и 56 изумрудами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Брошь-реликварий императрицы Евгении
Создана ювелиром Полем-Альфредом Бапстом в 1855 году. Изделие из золота украшено 92 бриллиантами, включая два солитера «Мазарини» с камзола Людовика XIV

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

Ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-ЛуизыИзумрудная парюра, состоящая из диадемы, ожерелья, пары серег и гребня для волос, была изготовлена ювелиром Франсуа-Реньо Нито (1779–1853) по заказу Наполеона. Преподнесена императором своей невесте Марие-Луизе Австрийской в марте 1810 года, незадолго до свадьбы. В отличие от других украшений, бывших собственностью короны, парюра была личной собственностью императрицы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов, включая 10 грушевидных, и 1138 бриллиантов, из которых 874 бриллиантовой огранки и 264 огранки «роза». Центральный изумруд овальной формы весом в 13,75 карата имеет восьмигранную огранку

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Тиара императрицы Евгении
Создана в Париже вскоре после женитьбы Наполеона III на Евгении Монтихо в 1853 году. Сделана из позолоченного серебра и украшена 212 жемчужинами, включая 17 грушевидных, 1998 бриллиантами и 992 алмазами

Фото: Maeva Destombes / Hans Lucas / AFP

Большой бант для корсажа императрицы Евгении
Брошь в виде банта с двумя длинными кисточками украшают 2438 бриллиантов и 196 камней огранки «роза». Около 1864 года брошь была переделана из пояса, созданного ювелиром Франсуа Крамером в 1855 году. Этот пояс императрица надевала 25 августа 1855 года в Версале, на приеме в честь визита королевы Виктории

Фото: Department of Decorative Arts of the Louvre

