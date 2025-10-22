Центр «Насилию.нет» объявил о закрытии из-за иноагентского статуса

Центр «Насилию.нет» (объявлен иноагентом) закрывается, так как больше не может продолжать работу в статусе иноагента в России. Обращения пострадавших от домашнего насилия центр принимает до 30 декабря, после чего полностью прекратит деятельность.

На сайте организации указано, что закрытие центра стало следствием ужесточения законодательства об иноагентах. В частности, работу центра нарушил запрет на проведение мероприятий и занятие просветительской деятельностью. Из-за принятия таких запретов центр столкнулся с отказами партнеров и страхом людей обращаться в центр за помощью.

Центр был основан в 2015 году правозащитницей Анной Ривиной (иноагент) и до 2018 года существовал как волонтерская инициатива. В апреле 2018 года центр получил свидетельство Минюста и статус автономной некоммерческой организации (НКО). В сентябре 2019 года центр открыл первое пространство для помощи пострадавшим от домашнего насилия в Москве. В декабре 2020 года Минюст признал «Насилию.нет» иностранным агентом. За нарушения закона об иноагентах центр был оштрафован в общей сложности на 900 тыс. руб.

В июне 2025 года Forbes со ссылкой на представителя НКО сообщал, что центр находится на грани закрытия из-за проблем с платежным сервисом, принимающим пожертвования в рублях, которые составляли половину месячного бюджета организации. Тогда же с центром прекратил сотрудничество сервис Wahelp, который позволял пострадавшим от домашнего насилия обращаться в организацию за помощью напрямую через мессенджеры. В качестве причин отказа от сотрудничества сервисы называли наличие у НКО статуса иноагента.

Полина Мотызлевская