Объем экспортных перевозок по Южно-Уральской железной дороге вырос на 18%

За девять месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге объем грузоперевозок на экспорт увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки с основном направлялись в Казахстан, Узбекистан и Беларусь, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Сильнее всего увеличился экспорт продовольственных товаров — на 90%, цемента — на 60%, зерна — на 22%.

В сентябре также фиксируется рост погрузки черных металлов в 2,8 раза в порты Азово-Черноморского бассейна.

Кроме того, возобновился грузопоток в порты Дальнего Востока.

