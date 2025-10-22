Участника СВО осудили за присвоение оружия и стрельбу возле бара

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным участника СВО в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и стрельбе возле бара, квалифицированной как хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что военный в зоне проведения спецоперации нашел автомат модели АК-74 и магазин ручного пулемета с 37 патронами. Во время командировки в Челябинскую область участник СВО перевез оружие и спрятал его возле своего дома. Однажды контрактник отправился в местный бар вместе с автоматом. Во время ссоры с посетителями заведения он выстрелил не менее 36 раз в воздух, напугав горожан. Осознав свою вину в совершении преступлений, участник СВО вернулся домой и распилил оружие на 13 частей, после чего спрятал их в тайник.

Автомобиль военнослужащего конфисковали и передали в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска