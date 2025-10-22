Новосибирская таможня инициировала передачу 1,3 тысячи шин в зону СВО

В результате совместной работы таможенников, сотрудников отдела МВД «Карасукский» и управления Росимущества по Новосибирской области партия из 1,3 тыс. автомобильных шин, которую незаконно пытались ввести в Россию, была обращена в федеральную собственность.

Как рассказали в ведомстве, шины известных торговых брендов были обнаружены в грузовике в ходе проверки. На товаре отсутствовала обязательная идентификационная маркировка.

Новосибирская таможня инициировала передачу шин на нужды Минобороны России. Изъятый товар планируется направить в зону СВО.

Михаил Кичанов