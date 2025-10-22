Песков: Путин 22 октября проведет мероприятие по линии Генштаба

Президент России Владимир Путин сегодня проведет мероприятие по линии Генерального штаба вооруженных сил. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Все подробности о предстоящей встрече станут известны в ближайшее время, уточнил господин Песков на брифинге. Других деталей он не привел.

У Владимира Путина сегодня запланированы встречи и совещания в Кремле, добавил представитель президента. По его словам, все мероприятия будут носить непубличный характер.

7 октября Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба, а также командующими группировками войск в зоне СВО. Во встрече также участвовал директор ФСБ Александр Бортников. Президенту доложили об обстановке на фронте.