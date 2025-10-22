Фракция единороссов в парламенте Тувы избрала нового руководителя

Новым руководителем фракции «Единой России» (ЕР) в верховном хурале Республики Тыва стал Долаан Калбак. Соответствующее кадровое изменение парламент региона утвердил своим постановлением на сессии 22 октября.

Как писал «Ъ-Сибирь», выборы депутатов верховного хурала состоялись в сентябре 2024 года. Первым руководителем фракции единороссов был избран Шолбан Кужугет. Но в июне этого года господин Кужугет занял пост члена Совета федерации от законодательной власти региона.

Во фракцию ЕР входят 28 депутатов верховного хурала из 32. Главный врач ГБУЗ «Республиканский консультативно-диагностический центр» Долаан Калбак на выборах возглавлял территориальную группу №5 кандидатов от «Единой России».

Валерий Лавский