В ТРК «Семья» открылся первый в Перми магазин сети SneakerBOX
В пермском ТРК «Семья» открылся магазин сети SneakerBOX. Об этом сообщается в telegram-канале молла.
Фото: телеграм-канал ТРК Семья
Это первый магазин сети в Перми. Магазин разместился на втором этаже второй очереди торгового центра, договор аренды был подписан еще в августе. Площадь нового магазина составила 640 кв. м.
SneakerBOX — это магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров. В нем представлены ведущие мировые бренды, такие как Reebok, Adidas, Puma, DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn., Lumberjack.