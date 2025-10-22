В ТРК «Семья» открылся первый в Перми магазин сети SneakerBOX

В пермском ТРК «Семья» открылся магазин сети SneakerBOX. Об этом сообщается в telegram-канале молла.

Фото: телеграм-канал ТРК Семья

Это первый магазин сети в Перми. Магазин разместился на втором этаже второй очереди торгового центра, договор аренды был подписан еще в августе. Площадь нового магазина составила 640 кв. м.

SneakerBOX — это магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров. В нем представлены ведущие мировые бренды, такие как Reebok, Adidas, Puma, DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn., Lumberjack.