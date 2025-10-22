Фицо сообщил о готовности Словакии поддержать санкции против России

Словакия может поддержать новый пакет санкций против России на предстоящем саммите ЕС, если ее требования будут учтены. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо.

Господин Фицо сообщил, что перед завтрашним саммитом он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Переговоры пройдут сегодня вечером. Ранее премьер заявлял, что Словакия заблокирует 19-й пакет санкций, если ЕС не учтет интересы ее автомобильной промышленности. Теперь он сообщил, что это требование уже учтено в документах будущего саммита, сообщает Dennik N.

«Я еще раз обсужу это сегодня вечером и, вероятно, скажу канцлеру Мерцу, что мы согласны», — сказал Роберт Фицо.

Он ожидает, что переговоры c ЕС о запрете с 2035 года продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания завершатся компромиссом.