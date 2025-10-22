В Чайковском начнут платить за привлечение контрактников на СВО

В Чайковском установили выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из постановления местной думы, размер выплаты составит 100 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в военном комиссариате Чайковского округа.

Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа.

