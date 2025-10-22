Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (9-е место) по объемам ипотечного кредитования за 8 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по август 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 24,3 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 11,4 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 10,2 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.09.2025 года – 150,9 млрд рублей.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.

