В Оренбуржье директор фирмы подозревается в даче взятки замначальнику ОМВД и стрельбе

В Оренбургской области расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

По версии следствия, директор компании, занимающейся перевозкой грузов специализированным автотранспортом, предоставил «во владение и пользование» заместителю начальника ОМВД России по Сорочинскому городскому округу дорогостоящий автомобиль «за общее покровительство».

В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). В июне директор компании вместе с другими лицами находился на прилегающей территории межрайонной больницы на ул. Мира в Сорочинске. Они нарушили общественный порядок, в присутствии посторонних граждан устроили потасовку. Подозреваемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.

После совершения преступлений фигурант скрылся, он объявлен в розыск.

Руфия Кутляева