Спрос на сельхозтехнику на Северном Кавказе вырос до 52,8%

Спрос на сельскохозяйственную технику в регионах Северо-Кавказского федерального округа вырос от 16,5% до 52,8% за год, при этом средняя стоимость машин составила от 395 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в ответ на запрос в пресс-службе «Авито».

Максимальный рост спроса зафиксировали в Карачаево-Черкесии — 52,8%. Наиболее популярными стали модели «Минского тракторного завода (Беларус)» 82.1 (+35,4%), «Беларус» 80 (+28,5%) и плуг «86 Механический завод» ПСК-5 (+27,8%). Средняя цена техники снизилась на 18,9% до 430 тыс. руб.

В Ставропольском крае интерес к сельхозмашинам увеличился на 45,3%. Лидерами по росту спроса стали бренды «Липецкого тракторного завода» (+22,9%), «Минского тракторного завода» (+4,5%) и «Харьковского тракторного завода» (+2,4%). Средняя стоимость техники в регионе составила 395 тыс. руб. Цены на машины марки «Кировец» упали на 20% до 2 млн руб., а харьковского завода — на 11,8% до 750 тыс. руб.

В Дагестане востребованность сельхозтехники выросла на 25,7%. Больше всего покупателей интересовали модели «Беларус» 82.1 (+33,8%), «Беларус» 082 (+19,1%) и «Беларус» 80 (+10,6%). Средняя цена достигла 420 тыс. руб. Стоимость машин харьковского завода снизилась на 11,8% до 750 тыс. руб., минского — на 5% до 570 тыс. руб.

В Кабардино-Балкарии возрос спрос на технику «Беларус» 82.1 (+46,3%), плуг ПСК-5 (+24,4%) и «Беларус» 80 (+17,2%). Средняя цена составила 410 тыс. руб. Техника харьковского завода подешевела на 21% до 830 тыс. руб., а «Беларус» 82.1 — на 10,7% до 1,2 млн руб.

Константин Соловьев