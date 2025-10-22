ЖК «Зенит» в Ново-Савиновском районе получил положительное заключение экспертизы

Проект строительства жилого комплекса «Зенит» на земельном участке в Ново-Савиновском районе Казани получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Соответствующий документ опубликован комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза установила, что на территории проектируемого строительства отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия или объекты, обладающие признаками культурного наследия.

На участке могут проводиться земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс «Зенит» будет расположен на месте недействующего теплового пункта. Сдача проекта планируется в 2029 году.

Анна Кайдалова