Перед судом предстанет водитель джипа, наехавший на загорающую на пляже женщину

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело водителя Toyota Land Cruiser, который наехал на загорающую на пляже женщину. Об этом рассказали в прокуратуре региона. По ст. 213 УК о хулиганстве обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

События произошли 14 июня на пляже в Заельцовском районе. По материалам областного управления Следственного комитета России, 37-летний пьяный водитель внедорожника катался по берегу Оби и наехал на голову женщине, которая загорала. Потерпевшая получила травмы, злоумышленник, как ни в чем не бывало, скрылся. В последствии он был задержан сотрудниками полиции.

Илья Николаев