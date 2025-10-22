НДС добавят администрирование

В Госдуме обсуждают поправки к Налоговому кодексу. В среду, 22 октября, пройдет первое чтение. Если законопроект примут, плательщиков НДС в России станет вчетверо больше. По оценкам Минфина, их доля вырастет с 3,5% до 15%. Власти предлагают понизить предельный доход, при котором можно использовать патент или не платить НДС на упрощенной системе, с 60 млн до 10 млн руб. Меру объясняют борьбой с дроблением бизнеса. С подробностями — Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом для некоторых сфер нововведения могут оказаться чувствительными, говорит лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от «Точка Банка» Даниил Смирнов: «Больше всего это затронет грузоперевозки, розницу, бытовые услуги и мелкий ритейл. Во-первых, маржинальность там может быть на самом деле и 10%. И появление НДС, например, даже в 5%, может значительно повлиять на бизнес. Им нужно повышать цены, чтобы оставаться маржинальным, чтобы держать на плаву бизнес. В-вторых, им придется переорганизовывать свою работу. Обязательно вести нужные документы в виде счетов-фактур, считать входящий или исходящий НДС, готовить и сдавать декларацию ежеквартально. Раньше этого просто не существовало. Например, ты платил раз в шесть месяцев за патент — и все».

Предприниматели на упрощенной системе начали платить НДС в этом году. Им дали возможность использовать льготные ставки: 5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах до 450 млн руб. Так что главная сложность для бизнеса заключалась скорее не в самом налоге, а в его администрировании. В беседах с “Ъ FM” консультанты не раз объясняли, что это сложный процесс. А ошибка в декларации может обернуться крупным штрафом и обойтись дороже налога. Впрочем, на рынке существуют решения, которые позволяют упростить администрирование, продолжает Даниил Смирнов из «Точка Банка»:

«По нашему опыту взаимодействия с клиентами, у которых доход порядка 60 млн руб. и которые попали под уплату НДС в этом году, не все сразу поняли, что их это касается и у них что-то меняется. Требования начали приходить летом — и только тогда стало ясно, что нужно что-то менять. Мы в "Точке" поняли, что для достаточно большого количества предпринимателей появится новый вызов в организации, в учете, и решили сделать так, чтобы для них это не стало большой сложностью. Мы сделали "Онлайн-бухгалтерию", которая умеет работать с НДС, и электронный документооборот, который идет сразу в комплекте. Готовим декларацию и при необходимости помогаем упростить ее сдачу. "Онлайн-бухгалтерия" может хорошо вести налоговый учет и все обсчитать».

Собеседники “Ъ FM” призывают бизнес заранее подготовиться к изменениям, чтобы переход на новый учет прошел плавно и безболезненно. Об этом же говорят и депутаты: в профильном комитете допустили, что во втором чтении предусмотрят поэтапное введение изменений.

Илья Сизов