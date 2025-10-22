Вход на выставки первого и второго этажей в «ГЭС-2» станут платными с 13 ноября

Пресс-служба Дома культуры на Болотной набережной «ГЭС-2» рассказала об обновленных правилах посещения выставок. С 13 ноября за просмотр экспозиций на первом и втором этажах ДК нужно будет заплатить.

Билеты на одну выставку первого этажа обойдутся в 600 руб., второго — в 400 руб. Единый билет на все экспозиции — 1 тыс. руб. При этом опция «единого билета» доступна посетителям, если в ДК одновременно проходит от трех выставок. При покупке существует система льгот — для разных категорий граждан предусмотрены бесплатные билеты и доступ на выставки «ГЭС-2» со скидкой 50%.

Приобрести билеты можно с 1 ноября на сайте «ГЭС-2» и в кассах, расположенных на информационных стойках в здании. Вход на территорию ДК остается бесплатным, по предварительной регистрации. При покупке платных билетов дополнительная регистрация на вход не требуется.

Также бесплатно можно посетить выставки программы «ГЭС-2: Проспект» и Центра художественного производства «Своды». Каждую первую среду месяца любые, в том числе платные, экспозиции ДК будут в открытом доступе для всех желающих.

Покупать билеты не нужно и на те выставки, которые открылись в «ГЭС-2» до 13 ноября. Это «Ольга Чернышева. Улица Сна» и «Ямальский хронотоп».