Поддельный инструмент Makita на складах маркетплейсов нашла таможня

Владимирская таможня обнаружила и изъяла более 1300 единиц электроинструментов без необходимых документов во Владимирской и Ярославской областях. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

В ходе осмотра на складах маркетплейсов таможенники нашли дисковые пилы, перфораторы и триммеры с товарным знаком Makita, качество которых вызвало сомнение. Всего изъято 1344 единицы техники.

В ходе проверок выяснилось, что вся техника была ввезена нелегально, без таможенного декларирования и обязательной маркировки. Заместитель начальника Владимирской таможни Ольга Большакова отметила, что проверки проводятся для борьбы с «серым импортом». Она подчеркнула, что нелегальные схемы ввоза наносят ущерб законопослушному бизнесу и государству, а также создают риск для покупателей из-за низкого качества продукции.

Антон Голицын