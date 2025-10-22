В Татарстане руководители сельхозпредприятия обвиняются в гибели шести человек

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей ООО «Мир», по вине которых погибло шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемые содержали крупный рогатый скот на территории предприятия в поселке Малоречинском Елабужского района. Не менее 35 работников, ухаживающих за скотом, проживали в здании, не предназначенном для жилья. В постройке не было исправной системы оповещения и пожарной сигнализации. В декабре 2024 года в здании произошел пожар, и рабочие не смогли своевременно покинуть строение, в результате чего шесть человек погибли и один получил травмы.

Руководители обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ООО «МИР» занимается преимущественно смешанным сельским хозяйством, включая выращивание зерновых и кормовых культур, разведение крупного рогатого скота (молочного и мясного направлений) и свиней. Компания также осуществляет оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией, такой как зерно, мясо и молочные продукты, а также предлагает услуги в области растениеводства.

Анна Кайдалова