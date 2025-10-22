Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вячеслав Федорищев встретился с Романом Ротенбергом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с первым вице-президентом Федерации хоккея России, зампредседателя правления Континентальной хоккейной лиги Романом Ротенбергом. Об этом губернатор сообщил в своем канале в Max.

Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Обсудили развитие детско-юношеского хоккея, который активно популяризируется среди детей и молодежи. У Романа Борисовича большой опыт в создании условий для устойчивого масштабирования хоккея в московских школах»,— отметил Вячеслав Федорищев. 

Глава региона добавил, что принял решение внедрить в одной из школ Самарской области, которые будут построены до 2030 года, систему развития детского и юношеского хоккея с учетом инновационного опыта и компетенций хоккейной школы «Красной машины Юниор».

Сабрина Самедова