Вячеслав Федорищев встретился с Романом Ротенбергом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с первым вице-президентом Федерации хоккея России, зампредседателя правления Континентальной хоккейной лиги Романом Ротенбергом. Об этом губернатор сообщил в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Ротенберг

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Обсудили развитие детско-юношеского хоккея, который активно популяризируется среди детей и молодежи. У Романа Борисовича большой опыт в создании условий для устойчивого масштабирования хоккея в московских школах»,— отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что принял решение внедрить в одной из школ Самарской области, которые будут построены до 2030 года, систему развития детского и юношеского хоккея с учетом инновационного опыта и компетенций хоккейной школы «Красной машины Юниор».

Сабрина Самедова