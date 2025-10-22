В Брейтове директора лесозаготовительной компании обвинили в даче взятки

Следственный комитет Ярославской области завершил расследование дела о взятке, в котором обвиняется житель Брейтовского района. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемый, будучи директором лесозаготовительной компании, передал взятку сотруднику лесоучетной организации. Это было сделано, чтобы избежать ответственности за незаконную рубку леса после окончания действия лесной декларации.

Обвиняемый заплатил деньги за сокрытие информации о нарушениях лесного законодательства. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело направлено в суд. Ранее суд уже вынес приговор взяткополучателю: он получил условное лишение свободы, штраф и был лишен права занимать должности, связанные с государственной инвентаризацией лесов.

Антон Голицын