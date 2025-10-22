На берегу озера Увильды демонтировали забор

В Челябинской области демонтирован забор, мешавший проходу к береговой полосе общего пользование памятника природы — озера Увильды. Ограждение обнаружили сотрудники бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» во время плановой проверки, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

Обнаружив забор, сотрудники госучреждения направили владельцу участка предостережение с требованием устранить нарушение закона. Но он его не исполнил в установленный законом срок. Поэтому ведомство обратилось в суд. Не дожидаясь решения, собственник демонтировал ограждение. В связи с этим дело было прекращено.

Водный кодекс РФ запрещает ограничивать проход к береговой полосе общего пользования, ширина которой для большинства водоемов составляет 20 м.