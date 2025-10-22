Реконструкция нефтепровода в Лениногорске угрожает селищу Петропавловка I

«Транснефть-Прикамье» планирует реконструкцию участка магистрального нефтепровода Альметьевск — Куйбышев в Лениногорском районе, включая замену участка, на котором расположен объект культурного наследия — селище Петропавловка I. Соответствующий акт историко-культурной экспертизы опубликован комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Экспертиза показала, что на большей части обследуемого участка объекты культурного наследия отсутствуют. Однако на участке, где расположено селище Петропавловка I, строительство угрожает сохранности археологического памятника.

В заключении эксперты указали, что реконструкция разрешена при условии соблюдения комплекса мер по охране селища Петропавловка I. На всех остальных участках ограничений для строительства нет.

«Транснефть-Прикамье» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть», обслуживающее более 6 тыс. км магистральных нефтепроводов.

Анна Кайдалова