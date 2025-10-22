Борис Любимов стал президентом театрального училища имени Щепкина

Заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов назначен президентом Высшего театрального училища (ВТУ) им. М. С. Щепкина, сообщили в пресс-службе Минкульта России. Раньше он занимал должность ректора ВТУ.

Должность президента училища ввели по решению трудового коллектива института. И. о. ректора назначен профессор, руководитель магистерской программы вуза Антон Лещинский. Он преподает в училище уже 28 лет, с 2022 года руководит магистерской программой.

Борис Любимов работал ректором училища имени Щепкина с 2007 года. До этого четыре года занимал должность гендиректора Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина. С 1988 по 1995 год он был заведующим литературной частью Малого театра, позднее (1995—1998) — Центрального театра Российской армии. В 1999 году он работал заместителем художественного руководителя Малого театра. Удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, III степени, Дружбы, «Знак Почета» и других наград.