В Ярославле расследуют дело о хищении при помощи топливных карт

В Ярославской области задержан 34-летний житель Ярославля, подозреваемый в хищении топливных карт у компаний-перевозчиков, что привело к ущербу более 1 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Заявления от пострадавших организаций поступили в полицию Ярославского и Гаврилов-Ямского районов. Ущерб варьировался от 58 до 364 тыс. рублей. Полиция установила, что с сентября 2024 по сентябрь 2025 года подозреваемый обманывал водителей-дальнобойщиков, похищая их топливные карты. Затем он предлагал другим водителям заправку по заниженным ценам, используя украденные карты для оплаты.

В настоящее время установлено, что мужчина причастен к шести кражам топливных карт. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Подозреваемый арестован.

Антон Голицын