Прокуратура добилась восстановления прав саратовских предпринимателей

В Саратовской области восстановили права предпринимателей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее работающие в Перелюбском районе предприниматели обратились на личный прием прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Они рассказали, что в рамках договоров на поставку товаров в образовательные учреждения перед ними сформировалась задолженность.

Благодаря принятым прокуратурой мерам долги по договорам в общей сумме 147 тыс. руб. погашены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов