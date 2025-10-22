В Карталах обновили офис банка

Банк ВТБ открыл обновленный офис в Карталах Челябинской области. Новый филиал напротив железнодорожного вокзала, предлагает широкий спектр услуг для физических лиц, сообщает пресс-служба банка.

Офис занимает более 150 кв. м и находится в центре города, рядом с торговыми и деловыми центрами. Для удобства посетителей в офисе оборудованы комфортные зоны с мягкой мебелью, кофе-станция и бесплатный Wi-Fi. Все операции проводятся на ноутбуках с подтверждением через приложение ВТБ Онлайн.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Сергей Крупчатников отметил, что банк развивает сеть отделений с учетом удобства для клиентов. Новый офис на центральной улице, рядом с транспортным узлом, будет востребован у работников железной дороги и пассажиров.