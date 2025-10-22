Производство основных продуктов питания выросло в Удмуртии за год на 1,2–6,5%

Производство обработанного молока, хлеба и мясных продуктов в Удмуртии незначительно выросло по итогам января-сентября 2025 года к аналогичному периоду 2024-го. Рост составил 1,2%; 3,4% и 6,5% соответственно. Такие данные опубликовала пресс-служба Удмуртстата.

На конец сентября 2025-го, производство обработанного молока достигло 145,6 тыс. т., хлеба — 37,2 тыс. т., мясной продукции — 71,1 тыс. т.

Производство непродовольственных товаров за год упало по категории пиломатериалы — на 1,5% до 199 тыс. кв м, а также оконные пластмассовые блоки — на 4,3% до 349 тыс. кв м. Незначительный рост отмечен по направлению производства деревянных обеденных столов — на 2% до 3,8 тыс. штук.