Грибные места собирают доход

Россияне стали зарабатывать на продаже грибных мест. В последний месяц на сайтах объявлений часто можно встретить предложения с точными координатами таких локаций. В некоторых случая любители «тихой охоты» просят за геометки по несколько тысяч рублей. На этом фоне в соцсетях появляются ролики, на которых покупатели координат делятся полными корзинами. Но профессиональные грибники предупреждают, что так может повезти не всем. Сколько можно заработать только на обещаниях найти грибы? Разбиралась Юлия Савина.

Координаты грибной полянки за 700-900 руб. или 10 тыс. руб. Такие предложения уже несколько недель как обосновались на популярном сервисе бесплатных объявлений. GPS-метки обещают в Карелии, Мурманске, Нижнем Новгороде и Подмосковье. Только сезон в этих регионах почти окончен, и шанс купить пустышку велик, отмечает грибной гид Евгений Грибоедов: «Популярность таких меток высокая, потому что люди, которые не могут найти грибные места, будут опираться на эти предложения независимо от цены.

Обеспеченные люди тоже также ездят за грибами. И спрос, и предложение будут высокими, к сожалению, потому что это легкий заработок. Это остается на совести человека, который продает. Появятся и мошенники, которые начнут публиковать объявления о грибных метках и забирать деньги, скидывая координаты наобум».

Гарантий по сбору продавцы грибных меток не предоставляют. Их не дают даже организаторы соответствующих туров, которые сопровождают группы и индивидуальных туристов по лесам регионов России. Стоимость прогулки с лукошком — от 5 тыс. руб. до 25 тыс. руб. в день за человека. И люди, которые хотят собирать грибы, но плохо в них разбираются, готовы платить за такое хобби, регулярно отправляясь на «тихую охоту», рассказывает любительница сбора грибов Евгения: «Гарантии, конечно, вам никто не даст. Грибы могут и не попасться даже опытному грибнику, все зависит от погодных условий. Насколько я помню, стоимость тура — 5 тыс. руб. Нас возили по местам, где растут грибы и объясняли, какие съедобные, а какие нет. Делиться локациями можно, но помимо этого надо еще прививать культуру, рассказать, как правильно собирать, какие выкручивать, какие срезать, что грибницу после среза или выкрутки нужно прикрыть».

Продавать грибные метки начали даже блогеры-милионники. Правда, видео с большим урожаем позже вызвало гнев пользователей, купивших координаты вслепую. Все они получили указание на поляну в Вологодской области, заранее регион не указывался даже приблизительно. Получив ссылку на место, его обязательно нужно проверить, перед тем как отправиться за грибами, говорит грибной гид Евгений Грибоедов: «Продажа грибных точек появилась буквально в 2025 году, поэтому пока что определенной статистики нет, но я точно знаю, что очень многие хотят найти эти точки в грибных чатах, каналах, группах.

Грибники метки не сдают, потому что туда пойдет очень большое количество людей. Грибы — грубо говоря, губка, которая впитывает в себя все, поэтому стараться нужно, если тебе грибную точку скидывают, смотреть на удаленность от ближайших городов, крупных трасс и тем более, каких-либо предприятий».

Между тем грибное хобби сейчас в почете. На LinkedIn HR-специалисты описывают кандидатов, которые любят ходить в лес как надежных стратегов и аналитиков, которые никогда не потеряются. Очевидно, про GPS-метки там еще не знают.

