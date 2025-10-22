На Обшаровской птицефабрике идет ремонт и сезонная посадка птицы

Обшаровская птицефабрика приступила к сезонной посадке птицы. В настоящее время на предприятии проводится ремонт производственных помещений и благоустройство территории. Об этом сообщили представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Помимо Обшаровской птицефабрики производственное оборудование сейчас восстанавливается на Тольяттинской птицефабрике.

Ранее собственники ряда птицефабрик Самарской области обанкротились, и предприятия прекратили работу. На протяжении ряда лет власти пытаются реанимировать производство на объектах. После процедуры банкротства мощности ряда птицефабрик Самарской области были выкуплены частными инвесторами. Решается вопрос о восстановлении на них мясного и яичного производства.

Также были выкуплены производственные помещения бывшей «Жигулевской птицефабрики». Новые владельцы занимаются деятельностью, не связанной с птицеводством.

Обшаровская птицефабрика работала в Самарской области на протяжении нескольких десятков лет до января 2014 года. Объем производства на предприятии составлял до 13 т мяса в год и покрывал около 40% регионального рынка.

Производство было остановлено из-за кредиторской задолженности предприятия на сумму 900 млн руб. Прежний владелец предприятия, ООО «Цыпочка», обанкротился. Птицефабрику неоднократно выставляли на торги, но никак не могли найти покупателя. В итоге в августе 2018 года предприятие досталось группе компаний «Амар групп» за 10,1 млн руб.

Георгий Портнов