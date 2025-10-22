Бастрыкин хочет знать обстоятельства группового избиения ярославца

Председатель Следственного комитета России поручил подготовить доклад о проверке по факту нападения на жителя Ярославской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СКР «Следком».

В социальных сетях появилась информация, что в Ярославле группа мужчин избила местного жителя. Пострадавший обратился в полицию, но нападавшие попытались оказать на него давление, чтобы избежать наказания.

Следственные органы Ярославской области начали проверку по статье 115 УК РФ, касающейся умышленного причинения легкого вреда здоровью. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Антон Голицын