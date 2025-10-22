В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконной банковской деятельности

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла законным приговор суда первой инстанции в отношении четырех жителей Пензы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 109 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор двум мужчинам и двум женщинам в возрасте от 39 до 55 лет 15 апреля этого года. Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 303 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ. Один из фигурантов получил четыре года исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн руб., остальные — лишение свободы условно с испытательными сроками от двух до трех лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. руб. По требованию прокуратуры суд солидарно взыскал с них в бюджет РФ свыше 109 млн руб. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось в суде, с января 2013 года по декабрь 2017 года осужденные оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денег. Лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было. Осужденные совершили незаконные финансовые операции на сумму более 2,5 млрд руб., преступным путем получили доход в размере свыше 109 млн руб.

Павел Фролов