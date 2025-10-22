Промышленному туризму на ММК исполнилось семь лет

Исполнилось семь лет со старта промышленного туризма на Магнитогорском металлургическом комбинате. Над проектом работала целая команда специалистов, включавшая руководство Магнитогорского металлургического комбината, отдел стратегического развития, управление информации и общественных связей, управление охраны труда, корпоративный центр «Персонал» и многие другие подразделения промышленного гиганта.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

За прошедшие семь лет на наших экскурсиях побывали 72,7 тыс. туристов, из них почти 28 тыс. — дети. Разработаны восемь маршрутов, среди которых есть экскурсии и для взрослых, и для детей, а также маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья.

ММК неоднократно становился победителем туристской премии «Маршрут года». В 2022 году комбинат был удостоен диплома победителя в номинации «Лучшая площадка для обмена опытом по промышленному туризму» во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму. В 2023 году виртуальные экскурсии по ММК были отмечены главным призом на конкурсе «Лучшее корпоративное видео» в номинации «Видео корпоративных музеев, виртуальные туры и промышленный туризм». А в 2024 ММК был признан «Лидером промышленного туризма России» по посещаемости.

Это далеко не все награды, заработанные за семь лет. Но самая главная награда — это отзывы наших туристов, их горящие глаза, восхищенные лица и гордость, которую они испытывают за нашу страну после экскурсий.

