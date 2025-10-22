ФСБ показала видео с задержанным в Амурской области по делу о госизмене

Центр общественных связей ФСБ распространил видеозапись допроса россиянина, задержанного в Амурской области по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По версии следствия, мужчина передавал данные о движении эшелонов с военной техникой по Транссибирской магистрали. На допросе перед камерой задержанный признал вину.

Уголовное дело возбуждено по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), финансировании экстремизма и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.3 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Мужчина арестован. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.