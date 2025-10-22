Совфед поддержал кандидатуры новых прокуроров в восьми регионах

Комитеты Совета федерации (СФ) рассмотрели и поддержали кандидатуры президента России Владимира Путина на должности региональных прокуроров. Об этом сообщил на пленарном заседании верхней палаты председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

СФ поддержал назначения Екатерины Банниковой в Костромской области, Александра Гулягина — в Астраханской области, Сергея Дябкина — в Республике Саха (Якутия), Андрея Кулагина — в Тамбовской области, Владимира Мосина — в Брянской области, Максима Попова — в Калининградской области, Юрия Рываева — в Кировской области, Дмитрия Седых — в Еврейской автономной области.

Сенаторы передадут информацию о своем решении президенту России.

В рассмотрении кандидатур принимали участие комитеты СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Их совместное заседание состоялось 20 октября.

Степан Мельчаков