В Домодедово пресекли контрабанду изумрудов и рубинов на 15 млн рублей

В «зеленом» коридоре аэропорта Домодедово задержали двух иностранцев, перевозивших драгоценные камни. Общая стоимость контрабанды превысила 15 млн руб., сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Пассажиры прибыли из стран Азии транзитом через ОАЭ разными рейсами. Как показала экспертиза, они перевозили изумруды, рубины, розовый корунд и сапфиры.

У первого пассажира при таможенном контроле нашли запаянный пакет с четырьмя изумрудами. Еще три драгоценных камня лежали на дне рюкзака, а при личном досмотре иностранец вытащил семь камней из кошелька. Второй контрабандист перевозил в ручной клади крупный розовый камень.

Против задержанных возбудили уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров. По вменяемой статье (ч. 1 ст. 226.1 УК) им грозит до 5 лет колонии или штраф в 1 млн руб.

Никита Черненко