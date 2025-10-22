Коллектив Нововоронежской АЭС завоевал гран-при масштабного творческого конкурса

Творческая команда профсоюза Нововоронежской АЭС получила гран-при XIII Фестиваля народного творчества среди работников Концерна «Росэнергоатом» «Живой родник-2025», посвященного 80-летию атомной промышленности и 80-летию Великой Победы. В нее вошли два коллектива и четыре артиста, поддерживаемые первичной профсоюзной организацией НВ АЭС.

Фото: Анастасия Мостачева

Лауреатами I степени стали рок-группа «Арканы» и народный фольклорный ансамбль «Хутор Духовской». В номинации «Эстрадный вокал» с таким же успехом отличилась инженер отдела радиационной безопасности Анна Тулинова, а мастером народного вокала признали инженера-физика Галину Глушкову. Их эстрадный дуэт также был отмечен званием лауреата I степени. Помимо этого, лауреатами II степени в эстрадном вокале стали машинист-обходчик Владислав Полуэктов и инженер отдела радиационной безопасности Денис Смородинов.

«Для нас крайне важно, чтобы каждый сотрудник Нововоронежской АЭС имел возможность не только профессионально расти, но и всесторонне развиваться, раскрывать свой многогранный потенциал. Мы видим, как инженеры, технологи, химики превращаются в артистов, чей талант получает признание на уровне отрасли. Создание условий для творческой самореализации — это ключевой элемент формирования сильной корпоративной культуры, сплоченной команды и, в конечном счете, социального благополучия нашего предприятия», — подчеркнул председатель профсоюзной организации НВ АЭС Юрий Бабенко.

Конкурсные номера оценивало профессиональное жюри под председательством педагога московского колледжа импровизационной музыки, лауреата международных джазовых конкурсов и фестивалей, солистки центрального оркестра Федеральной службы исполнения наказаний, капитана внутренней службы Анны Демьяновой.

Лейтмотивом фестиваля стала тема патриотизма и любови к родному творчеству. Всего в фестивале приняли участие более 200 человек с Нововоронежской, Курской, Ленинградской, Балаковской и Смоленской АЭС, а также из холдинга «ТИТАН-2». Было представлено порядка 70 творческих номеров — хореографических, вокальных, инструментальных и литературных.