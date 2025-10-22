«Уралкалий» — «Экспортер года-2025»

«Уралкалий» стал призером Всероссийской премии «Экспортер года-2025» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес), успешно пройдя региональный, окружной и федеральный этапы конкурса.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Премия вручается за значительный вклад в развитие экспортной деятельности, расширение географии поставок и укрепление позиций российских компаний на международных рынках.

Для «Уралкалия» основными рынками сбыта продукции являются Китай, Индия, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продаж в 2024 году составила 78%.

Ольга Преснякова, начальник управления по коммерции ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» успешно экспортирует свою продукцию, демонстрируя высокие стандарты качества и конкурентоспособность на международных рынках. Премия «Экспортер года» является важным и престижным признанием для компании, подтверждающим высокий уровень профессионализма. Это не просто награда — это знак доверия и уважения со стороны экспертного сообщества, который свидетельствует о вкладе «Уралкалия» в развитие экспорта и укрепление экономического потенциала страны. Благодарим организаторов за высокую оценку нашей работы.

