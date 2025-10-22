В 5 млн рублей оценен ущерб от незаконной добычи недр в Удмуртии

Природоохранной прокуратурой Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту добычи песчано-гравийной смеси вблизи деревни Макарово Завьяловского района без лицензии и иных разрешительных документов. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ущерб окружающей среде оценен в 5 млн руб.

По статье о незаконной предпринимательской деятельности без лицензии с причинением крупного ущерба государству (ч. 1 ст. 171 УК РФ) предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.