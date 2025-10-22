Разработанный кузбасской компанией БПЛА «УРСА» прошел испытания Минобороны

Беспилотник АМ-1 «УРСА», разработанный резидентом кузбасского технопарка компанией «Авиамашина», прошел испытания на полигоне Минобороны РФ. Дрон может работать в температурных условиях с разбросом от -40 градусов до +50 градусов, сообщает правительство региона.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, конструкция фюзеляжа исключает деформацию деталей. Техсовет Минобороны рекомендовал закупить опытную партию для войсковой апробации, заявил в своем Telegram-канале глава Кемеровской области Илья Середюк.

В перспективе на предприятии планируется создать «Кузбасский центр беспилотных технологий». На его базе будет запущено производство коптеров, систем радиоэлектронной борьбы и связи для формирования в регионе полного цикла разработки и производства беспилотных систем.

Александра Стрелкова