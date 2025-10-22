КамАЗ рассчитывает продать в России 50 тысяч грузовиков в 2025 году

По итогам 2025 года КамАЗ планирует продать в России около 50 тыс. грузовиков. Об этом генеральный директор компании Сергей Когогин сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Доля КамАЗа уже сегодня — приблизительно 34%, — сказал господин Когогин (цитата по "Интерфакс"). — По сравнению с 2024 годом она выросла вдвое».

Он отметил, что правительство своевременно поддержало рынок, это способствовало росту компании. В этом году были выделены дополнительные средства на субсидии регионам, что положительно сказалось на загрузке мощностей КамАЗа.