Руководитель следственного отдела СУ СКР по Прикамью стал фигурантом уголовного дела

В Чайковском задержан руководитель следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю Павел Чепкасов. Как сообщает Properm.ru, ему инкриминируется превышение полномочий и фальсификации доказательств. Ранее были уголовные дела были возбуждены в отношении двух подчиненных господина Чепкасова. Последний возглавляет следственный отдел с 2021 года. Ранее он работал в этом же подразделении на должности заместителя. Службу в органах СКР он проходит с 2008 года.

