С мэрии Дзержинска взыскали более 15 млн рублей за ущерб почве

Росприроднадзор выиграл спор с администрацией Дзержинска, взыскав с городского бюджета 15,8 млн руб. вреда, причиненного почве в результате разлива неизвестных химических отходов на площади более 4 тыс. кв. м.

Экологическое ЧП случилось рядом с индустриальным парком «Ока-Полимер». Однако компания сообщила, что на испорченном земельном участке нет никаких производств либо инженерной инфраструктуры, кроме сетей речной воды. Нарушитель, сливший химикаты, остался не выявленным, иск о возмещении вреда был предъявлен муниципалитету.

Юристы мэрии возражали, заявляя, что городские власти обращались в полицию с заявлением о розыске неизвестного вредителя. Однако арбитражный суд решил, что Дзержинск должен нести ответственность за состояние городской земли. Решение о взыскании суммы вреда с города в законную силу не вступило, муниципальные власти могут его обжаловать. Третьими лицами в это разбирательство были привлечены минэкологии Нижегородской области, а также областное и федеральное министерства финансов.

